Действительно ли будут воевать все: что говорит эксперт по долгосрочным стратегиям

Даже во время Второй мировой войны большинство мужчин не воевали. Что касается нынешней войны в Украине, то кто-то должен быть на фронте, а кто-то — в экономике. Но чтобы работали "инструменты справедливости", нужен "честный разговор".

Такое мнение эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтира, член Несторовской группы, лектор УКУ Евгений Глебовицкий высказал в интервью LIGA.net.

"Нам все равно придется выйти в сложную дискуссию о том, что справедливо. И нам придется отделять полтона серого. Сейчас очень легко говорить о том, что все будут воевать. Даже во время Второй мировой войны большинство мужчин не воевали", — отметил Глебовицкий.

"Вопрос в том, что кто-то будет в экономике, кто-то будет на фронте. Как определить, кто должен быть где? Как должны работать эти инструменты справедливости? Без честного разговора этого сделать будет невозможно, потому что кто-то будет себя чувствовать обманутым. Преимущественно слабее будет себя чувствовать обманутым", – высказал мнение эксперт.

По его словам, это означает, что в Украине нужно менять информационный курс.

"То, что происходило в информационном пространстве в 22-м году, – эти две-три недели, надутые ожидания – они нам сейчас очень дорого стоят. Это значит, что нужно сделать выводы, выйти из политтехнологической логики принятия политических решений и перейти в логику построения институтов", – объяснил Глебовицкий.

К слову, ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин выразил мнение, что не может быть так, что все будут воевать. Ни в одной войне в истории не было такого, чтобы абсолютно каждый стоял в военном строю.

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