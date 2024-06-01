Бої за Вовчанськ тривають: де просунулися росіяни

Російські війська просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що російські сили змусили українські сили відступити на вісім-дев’ять кілометрів на півночі Харківської області.

Російський мілблогер заявив, що нещодавно російські війська просунулися на 450 метрів у Вовчанському напрямку. Російські мілблогери стверджували, що 30 і 31 травня українські війська здійснили безуспішні контратаки в районі Вовчанська та на Липцівському напрямк.

Своєю чергою український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 26-ї ракетної бригади та 138-ї ОМСБр готуються до подальшого просування в межах Вовчанська, а елементи 18-ї мотострілецької дивізії діють у районі Стариця-Ізбицьке.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступ у Харківській області та намагаються просунутися в напрямку міста Вовчанськ, неподалік від кордону. Українські захисники продовжують тримати оборону. Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, бійці ЗСУ роблять усе, що від них залежить, щоб контролювати росіян на цьому напрямку і не дати їм можливості досягти успіхів. Наразі близько 70% міста Вовчанськ контролюють українські захисники.

Також у британській розвідці проаналізували зростання втрат ЗС РФ. За даними аналітиків, у травні росіяни щодня втрачали рекордну кількість особового складу. ЗС РФ намагаються використовувати маломасштабні хвильові атаки, але вони занадто дорого їм коштують.