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Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

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Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вибухи. / Фото: Associated Press

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У суботу, 1 червня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном спрацювали сили ППО. 

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі наші сили протиповітряної оборони знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed".  Місце падіння уламків встановлюється", - йдеться у повідомленні. 

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та травмованих. Руйнувань на території області також не зафіксовано.

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