РФ вгатила "Іскандером" по Балаклії: постраждали діти (фото)

Зранку, 1 червня, російські війська обстріляли Балаклію на Харківщині.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей: четверо дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

"У всіх постраждалих — стан середньої важкості, в однієї дитини — гостра реакція на стрес. Поранених госпіталізували. Також там спалахнула пожежа", - написав він.

Фото: Олег Синєгубов

Очільник МВС Ігор Клименко уточнив, що росіяни вдарили по базі відпочинку.

Фото: Олег Синєгубов

"Це сталося в приватному секторі в передмісті Балаклії. Попередньо, прилетіла ракета "Іскандер". Фахівці кажуть, що вона розірвалася за декілька метрів від будинку. Ударною хвилею його пошкодило, і сталося займання, бо він частково з дерев'яних конструкцій. Там мешкала родина: батько, мати та четверо дітей — і до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із чотирма дітьми. Тому травмовані вісім дітей і четверо дорослих. У момент вибуху вони всі були в будинку", — повідомив деталі очільник Балаклійської військадміністрації Віталій Карабанов.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій забудові Харкова, внаслідок чого було пошкоджено п'ятиповерхівку. Щонайменше 25 людей отримали поранення, а семеро - загинули. Поряд з п'ятиповерхівкою немає жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення. Крім того, ворог знову застосовував тактику подвійних ударів.

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