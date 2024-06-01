РФ ударила "Искандером" по Балаклее: пострадали дети (фото)

Утром, 1 июня, российские войска обстреляли Балаклею в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: четверо взрослых (из них одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

"У всех пострадавших состояние средней тяжести, у одного ребенка острая реакция на стресс. Раненых госпитализировали. Также там вспыхнул пожар", — написал он.

Фото: Олег Синєгубов

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что россияне ударили по базе отдыха.

Фото: Олег Синєгубов

"Это произошло в частном секторе в пригороде Балаклеи. Предварительно, прилетела ракета "Искандер". Специалисты говорят, что она разорвалась в нескольких метрах от дома. Ударной волной его повредило, и произошло возгорание, потому что он частично из деревянных конструкций. Там жила семья: отец, мать и четверо детей — и к ним в гости вчера приехала еще одна семья, также с четырьмя детьми. Поэтому травмированы восемь детей и четверо взрослых", - сообщил детали глава ОВА Виталий Карабанов.

Напомним, в ночь на 31 мая россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова, в результате чего была повреждена пятиэтажка. По меньшей мере, 25 человек получили ранения, а семеро — погибли. Рядом с пятиэтажкой нет ни одного инфраструктурного объекта военного назначения. Кроме того, враг снова применял тактику двойных ударов.

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