На Черкащині в подвір'я працівника ТЦК кинули вибухівку

В Катеринополі на Черкащині стався напад на будинок військовослужбовця Звенигородського РТЦК та СП. Невідомі особи кинули вибухівку просто на подвір'я будинку.

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що інцидент стався 30 травня.

"Невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України. На щастя, члени сім’ї не постраждали", - йдеться у повідомленні обласного ТЦК.

Там зауважили, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України. Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку. Започаткована ворогом ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа", - наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, в Чернівецькій області військовозобов'язаний напав на представника ТЦК газовим балончиком. Потерпілий військовослужбовець отримав серйозні травми.

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