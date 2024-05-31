У ВР порадили, що робити громадянам у разі неправомірних дій ТЦК

Веніславський зазначив, що якщо немає підстав для відстрочки від військової служби, то не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана.

При порушеннях з боку представників ТЦК СП чи поліцейських, громадянам потрібно оскаржувати їхні неправомірні дії.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки, народний депутат від фракції “Слуга Народу” Федір Веніславський, повідомляє “Українська правда”.

“Якщо є порушення з боку представників ТЦК СП, службовців національної поліції, які долучені до цих дій, то треба оскаржувати неправомірні дії органів держвлади і посадових осіб”, — пояснив він.

Веніславський зазначив, що якщо у громадян немає підстав для відстрочки від військової служби, то факт оновлення або не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана.

Раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації.

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