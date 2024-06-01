Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

В субботу, 1 июня, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью наши силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский БпЛА типа Shahed. Место падения обломков устанавливается", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и травмированных. Разрушений на территории области также не зафиксировано.

Как сообщалось, этой ночью на Львовщине РФ мощно ударила по трем объектам инфраструктуры. Во время воздушной тревоги шесть крылатых ракет попали в три объекта. Пострадали четыре человека.

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