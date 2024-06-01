Ночью россияне атаковали гидроэлектростанции: детали

Ночью 1 июня во время массированного удара по Украине россияне атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины. Под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении компании.

В результате ударов врага возникли критические повреждения оборудования. В настоящее время гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.

В "Укрэнерго" отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожила Каховскую ГЭС, выпустила более 110 ракет по всему ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, в эту ночь агрессор Россия ударила по объектам энергетики. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании в разных областях Украины.

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