Ночью россияне атаковали гидроэлектростанции: детали

Специалисты работают над ликвидацией последствий.
Ночью 1 июня во время массированного удара по Украине россияне атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.
Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".
"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины. Под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении компании.
В результате ударов врага возникли критические повреждения оборудования. В настоящее время гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.
В "Укрэнерго" отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожила Каховскую ГЭС, выпустила более 110 ракет по всему ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".
Как сообщалось, в эту ночь агрессор Россия ударила по объектам энергетики. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании в разных областях Украины.