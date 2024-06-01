"Очень страшно было": жители Запорожья о мощном обстреле города

Сегодня утром, 1 июня, россияне массированно атаковали Запорожье. Ударили по одному из энергетических объектов. Разрушены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

О ситуации в городе рассказала корреспондентка ТСН.ua.

Сейчас известно, что атакован энергообъект, пострадали также и жилые дома. Вот что рассказывают жители.

"Выбитые окна в подъездах, у людей вылетели окна. Также у женщины лежащей на первом этаже вырвало дверь и раму. Вырвало и фанеру, которой закрыли выбитые раньше окна. У меня лично вырвало дверь с замком", — поделилась Людмила, жительница Запорожья.

По предварительным данным, от обстрела пострадали два десятка жилых домов. На месте удара работают коммунальные службы, волонтеры выдают людям пленку, юсби, чтобы те смогли перекрыть дыры. Жители говорят, испугались не на шутку и радуются, что обошлось без жертв.

Владелица цветочного магазина рассказывает, что приехала на работу сразу после взрывов и увидела разрушение.

"Дверь выбило, она винтажная, и мы не можем ее заменить, где-то потолок ушел, дверь не закрывается. Мы на набережной живем, очень страшно было", — сказала женщина.

Также в городе перекрыто движение плотиной Днепрогэса. Об этом сообщили в областной военной администрации. Это важная транспортная артерия города, соединяющая два берега Запорожья.

Напомним, ночью россияне совершили комбинированную воздушную атаку по Украине. Российские войска массированно ударили по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В общей сложности россияне запустили 53 ракеты и 47 беспилотников "Shahed". Больше о мощной атаке читайте в новости.

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