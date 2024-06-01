Девушка экса Лорак намекнула на расставание с ним: "Была хорошая история"

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу – блогерша Анастасия намекнула на конец их романа, который длился почти пол года.

Так, в фотоблоге Анастасия опубликовала кадры, сделанные во время первых свиданий, и заговорила об отношениях в прошлом. К тому же девушка Мурата добавила смайлик в форме разбитого сердца, будто намекая, что они с бизнесменом больше не вместе.

Девушка Мурата Налкакиоглу Анастасия / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

"Несмотря ни на что, это была хорошая история", – загадочно написала Анастасия.

В свою очередь турецкий бизнесмен никоим образом не комментирует ситуацию. Только показывает, как выходит на прогулки со щенком, которого они вместе с Анастасией приобрели в начале отношений, когда съехались.

Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, Налкакиоглу с блогершей начали встречаться сразу после новогоднего празднования в Дубае. Их роман стремительно набирал обороты. Так, Мурат незадолго после начала отношений сделал возлюбленной предложение во время одного из путешествий. Также бизнесмен уже был знаком с семьей блогерши и наладил отношения с ее сыном. Также тепло состоялось знакомство новой девушки с его семьей. Впоследствии пара даже сделала парные татуировки. Более того, Анастасия в пикантном месте набила имя избранника.

Впрочем, через некоторое время отношения парочки дали трещину. В частности, в нетрезвом состоянии блогерша в прямом эфире резко обматерила Мурата. Правда, пара не удаляла совместные фото и до сих пор подписана друг на друга.

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