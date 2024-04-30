Новая девушка экса Лорак набила тату с его именем – фото

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу – блогерша Анастасия похвасталась переменами на теле.

Так, в фотоблоге Мурата появилось свежее фото его избранницы, на котором видно новую татуировку на ее ребрах. Вероятно, таким образом Анастасия захотела выразить свое огромную приверженность к Налкакиоглу, поэтому обратилась к тату-мастеру и оставила на своем теле фразу "forever yours Murat", которая с английского переводится как "навсегда твоя, Мурат".

Девушка Мурата Налкакиоглу сделала именную татуировку / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

К слову, Мурат был поражен таким поступком девушки и подписал фото: "Если что".

Интересно, что у Анастасии уже есть похожая татуировка, которую она делала в паре с Муратом, только в более пикантном месте – под грудью возле сердца. Тогда модель с избранником набили "forever yours", что на украинском означает "навсегда твой/твоя". Отныне у блогерши есть две татуировки, посвященных возлюбленному.

Девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Отметим, о своих отношениях пара объявила в начале этого года после того, как они вместе отпраздновали Новый год в Дубаи. Через некоторое время возлюбленные решили съехаться и проводить свое свободное время вместе. К слову, оба воспитывают детей от предыдущих браков.

Напомним, недавно Анастасия рассказала о реакции родных Мурата Налкакиоглу на их отношения.

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