Артистка рассекретила, что именно изучает в зарубежном вузе.
Украинская певица Санта Димопулос призналась, что получает образование в Канадском институте.
В своем Instagram артистка поделилась, что за ее фотоблогом стало следить больше подписчиков. Знаменитость решила рассказать о себе и чем она занимается. Санта Димопулос призналась, что сейчас живет в Дубае и управляет бизнесом.
Вместе с тем певица решила усовершенствовать свои знания и поступила на обучение в зарубежный вуз. В частности, 36-летняя Санта Димопулос стала студенткой Канадского института. Исполнительница призналась, что учится на экспоненциальном коуча, то есть исследует, как правильно считывать внутренний мир человека, следит за паттернами поведения и подбирает индивидуальные ключи для решения той или иной задачи. Кроме того, знаменитость сейчас тщательно изучает тонкости психоанализа.
"Сейчас я живу в Дубае с детьми, руковожу своим бизнесом и учусь в Канадском институте на экспоненциального коуча, наставника. Также постигаю тонкости психоанализа", — поделилась артистка.
Напомним, недавно ведущий Александр Педан рассекретил, что стал студентом одного из украинских университетов. Шоумен получает образование в области государственного управления.
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