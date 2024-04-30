Артистка розсекретила, що саме вивчає в закордонному виші.

Українська співачка Санта Дімопулос зізналась, що здобуває освіту в Канадському інституті.

У своєму Instagram артистка поділилася, що за її фотоблогом почало стежити більше підписників. Тож, знаменитість вирішила розповісти про себе та чим вона займається. Санта Дімопулос зізналась, що нині живе в Дубаї та керує бізнесом.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Разом із тим співачка вирішила вдосконалювати свої знання та вступила на навчання до закордонного вишу. Зокрема, 36-річна Санта Дімопулос стала студенткою Канадського інституту. Виконавиця зізналась, що навчається на експоненціального коуча, тобто досліджує, як правильно зчитувати внутрішній світ людини, стежить за патернами поведінки та підбирає індивідуальні ключі для розв'язання тієї чи іншої задачі. Окрім того, знаменитість нині ретельно вивчає тонкощі психоаналізу.

"Зараз я живу в Дубаї з дітьми, керую своїм бізнесом і навчаюсь в Канадському інституті на експоненціального коуча, наставника. Також осягаю тонкощі психоаналізу", - поділилася артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан розсекретив, що став студентом одного з українських університетів. Шоумен здобуває освіту в галузі державного управління.

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