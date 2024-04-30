Що робити з Telegram – заборонити чи домовлятись: думка експерта з кібербезпеки

Україні потрібно відмовитися від використання Telegram. Крім того, людям потрібно роз'яснити, що це – російський продукт.

Про це сказав експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

На думку експерта, треба:

по-перше, державним органам відмовитися від використання Telegram. От просто заборонити використання цього російського продукту і це дуже швидко робиться. І це не потребує жодних технічних блокувань;

по-друге, на рівні держави почати кампанію роз'яснення, що Telegram це російський продукт, з поясненням звідки на нього пішли гроші. Пояснити, що у нього сервери і команди розробки на території країни-агресора",

"Почати можна з того, що припинити використовувати Telegram як канали офіційної комунікації органів державної влади в Україні. Люди таким чином побачать. Вони дивляться на людей, які стоять на чолі нашої держави. І вони бачать, що ці структури, і силові також використовують Telegram. І в них складається враження, що ризики прораховані. А значить нема чого особливо боятися", – підсумував експерт з кібербезпеки.

Раніше Корсун зауважив, що рішення про блокування каналів у Telegram міг прийняти особисто Павло Дуров, а не якісь там його менеджери. Це питання, які не можна комусь передовірити.

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