Блокування від Telegram: експерт пояснив, що задумали росіяни

Рішення про блокування каналів у Telegram міг прийняти особисто Павло Дуров, а не якісь там його менеджери. Це питання, які не можна комусь передовірити.

Таку думку висловив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

"Я переконаний у тому, що весь проєкт "Телеграм" – це найвдаліша операція російських спецслужб. Йому (засновнику Telegram Павлу Дурову – ред.) штучно і потужно, дуже правдоподібно створили імідж такого собі незгодного. Не борця з режимом, він ніколи не позиціонував себе таким чином. Але що він начебто незалежний, він "хороший руський", – пояснив експерт.

Буцімто Дуров виступає "за все хороше, проти всього поганого": проти війни, проти диктатури, проти обмежень прав людини та свободи слова.

"Але я вважаю, що це була спецоперація для того, щоб у багатьох людей створити саме таке враження. В тому числі таке враження було створене в українців", – зауважив Корсун.

Він наголосив: Дуров є непослідовним. Ввечері він заявив, що блокує канали, бо "проти війни", а наступного дня до обіду – розблокував їх.

"Тобто ти вже не проти війни? Чи яким чином це відбувається? Можливо, з ним зв'язалися з української сторони. Можливо, що з російської сторони. Тому що росіянам теж цікаво спостерігати за публічною активністю телеграм-ботів. Публічні телеграм-канали можна відслідкувати, в сенсі ідентифікувати всіх, хто до них приєднався", – підсумував Корсун.

Нагадаємо, Telegram заблокував офіційні українські боти для передавання даних Силам оборони.

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