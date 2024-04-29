"Бот розвідки" заблоковано в Telegram - ГУР

У розвідці переконують, що особисті дані користувачів перебувають у безпеці.

Керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки".

Про це повідомляє ГУР МО України у соціальних мережах.

Це відбулось супереч правилам та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало.

"Попри блокування нашого бота - ваші персональні дані в безпеці! ", - йдеться у повідомленні.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", - додають у розвідці.

Також досі доступні канали для звʼязку:

Офіційна пошта для зв’язку: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Довіряйте лише офіційним джерелам!", - наголошують військові.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у разі, якщо Telegram буде визнано непрозорою мережею, представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у месенджері.

Водночас Юрчишин заявляв про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування. Тобто держава хоче, аби компанія створила своє представництво на території України. В такому разі "ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому заважає Telegram і хто хоче його прикрити в Україні?! Всі гарячі подробиці!

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