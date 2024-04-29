"Бот разведки" заблокирован в Telegram — ГУР

В разведке утверждают, что личные данные пользователей находятся в безопасности.
Руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки".
Об этом сообщает ГУР МО Украины в социальных сетях.
Это произошло против правил и публичных заявлений, которые руководство Telegram публично декларировало.
"Несмотря на блокировку нашего бота — ваши персональные данные в безопасности!", — говорится в сообщении.
"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не отправляйте на них никаких персональных данных. Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", — добавляют в разведке.
До сих пор доступны каналы для связи:
- Официальная почта для связи: gur_official@proton.me
- Signal: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
"Доверяйте только официальным источникам!", — подчеркивают военные.
Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в случае, если Telegram будет признан непрозрачной сетью, представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в мессенджере.
В то же время Юрчишин заявлял о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке. То есть государство хочет, чтобы компания создала свое представительство на территории Украины. В таком случае "никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что из-за ботов разгоняется у нас российская пропаганда".
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