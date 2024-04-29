"Отслеживаем и бьем": Сырский показал видео двух авиаударов

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский показал видео двух авиаударов по местам сосредоточения личного состава противника.

Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.

"Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области. Цели поражены", – сказал Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, заявил о тяжелых боях продолжавшихся по всей линии фронта.

В Луганской области враг пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя является выйти на административную границу Луганщины.

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