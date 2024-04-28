alyona alyona потеряла голос прямо перед "Евровидением-2024"

Украинская исполнительница alyona alyona, которая в этом году в дуэте с Jerry Heil будет представлять Украину на "Евровидении-2024", призналась, что прямо перед самым конкурсом у нее случился конфуз.

Артистки уже прибыли в шведский город Мальме и отыграли первую репетицию. Впрочем, перед прогоном номера с alyona alyona случился конфуз. Исполнительница в Instagram пожаловалась, что потеряла свой голос. В частности, стресс и долгий путь отразились на состоянии артистки. Голос alyona alyona охрип.

"Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной основе организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?" – поделилась со поклонниками исполнительница.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Несмотря на проблемы с голосом, alyona alyona вместе с Jerry Heil отыграла первую репетицию своего конкурсного номера на "Евровидение-2024". Исполнительницы уже даже поделились первыми фотографиями, где можно разглядеть их образы.

Отметим, "Евровидение-2024" состоится уже через неделю. alyona alyona и Jerry Heil 7 мая сразятся за выход в грандиозный финал конкурса. Удастся ли певицам покорить сердца еврофанатов песней "Teresa & Maria" – смотрите вместе с редакцией сайта ТСН.ua. Мы будем тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первыми сообщим интересные моменты и имя победителя.

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