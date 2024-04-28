alyona alyona втратила голос просто перед "Євробаченням-2024"

Українська виконавиця alyona alyona, яка цьогоріч у дуеті з Jerry Heil представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", зізналась, що просто перед самим конкурсом у неї стався конфуз.

Так, артистки вже прибули до шведського міста Мальме та відіграли першу репетицію. Утім, перед прогоном номера з alyona alyona стався конфуз. Виконавиця в Instagram пожалілася, що втратила свій голос. Зокрема, стрес та довга дорога відобразилися на стані артистки. Голос alyona alyona охрип.

"Я захрипла. Чи вірите ви в психосоматику? У те, що на нервовому підґрунті організм може щось робити таке, чого дуже сильно ви боїтеся, щоб він це робив?" – поділилася з прихильниками виконавиця.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Попри проблеми з голосом, alyona alyona разом із Jerry Heil таки відіграла першу репетицію свого конкурсного номера на "Євробачення-2024". Виконавиці вже навіть поділилися першими фото, де можна розгледіти їхні образи.

Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться вже за тиждень. alyona alyona та Jerry Heil 7 травня змагатимуться за вихід до грандіозного фіналу конкурсу. Чи вдасться співачкам підкорити серця єврофанів піснею "Teresa & Maria" – дивіться разом із редакцією сайту ТСН.ua. Ми ретельно стежитимемо за перебігом подій на конкурсі, вестимемо текстову онлайн-трансляцію і першими повідомимо найцікавіші моменти та ім'я переможця.

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