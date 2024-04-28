Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Дмитро Коляденко чесно відповів, чи готовий піти на фронт після вручення повістки

Дмитро Коляденко чесно відповів, чи готовий піти на фронт після вручення повістки

Дмитро Коляденко чесно відповів, чи готовий піти на фронт після вручення повістки

Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка

Артист також пояснив, чим зараз допомагає українцям.

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий вступити до лав ЗСУ.

Під час телемарафону "Єдині новини" знаменитість розповів, що відповідно до закону перебуває на військовому обліку. І зазначив, що у разі вручення йому повістки неодмінно стане на захист України.

"Я на обліку. Все чесно. Всі знають, що я у Києві. Я тут. Якщо прийде повістка, звісно, я буду там. Це мій обов'язок. Я ж чоловік", - розповів Дмитро.

Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка / ©
Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка

Наразі Дмитро активно працює у театрі. За словами шоумена, під час повномасштабного вторгнення вистави набули інших сенсів і віднедавна вони здатні емоційно зцілювати українців.

"Мені здається, зараз я роблю все правильно. Беру участь у виставах. У мене є така місія – допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Люди приходять і забувають, що триває війна. Вони отримують бальзам на душу. Вони вимикаються від часу, бо є мистецтво і драматургія. Мені здається, що це правильно бути мені поки на сцені і тішити глядача України", - поділився артис.

 Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко зізнався, що подарував 31-річному сину Пилипу на день народження та якою була його реакція.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація