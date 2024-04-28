Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Дмитрий Коляденко честно ответил, готов ли пойти на фронт после вручения повестки

Дмитрий Коляденко честно ответил, готов ли пойти на фронт после вручения повестки

Дмитрий Коляденко честно ответил, готов ли пойти на фронт после вручения повестки

Дмитрий Коляденко. Фото: Instagram Дмитрия Коляденко

Артист также объяснил, чем сейчас помогает украинцам.

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, готов ли вступить в ряды ВСУ.

Во время телемарафона "Єдині новини" знаменитость рассказал, что в соответствии с законом стоит на военном учете. И отметил, что в случае вручения ему повестки обязательно станет в защиту Украины.

"Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина", - рассказал Дмитрий.

Дмитрий Коляденко. Фото: Instagram Дмитрия Коляденко / ©
Дмитрий Коляденко. Фото: Instagram Дмитрия Коляденко

В настоящее время Дмитрий активно работает в театре. По словам шоумена, во время полномасштабного вторжения спектакли приобрели другие смыслы и с недавних пор они способны эмоционально исцелять украинцев.

"Мне кажется, сейчас я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия – помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что продолжается война. Они получают бальзам на душу. Они выключаются от времени, потому что есть искусство и драматургия. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины", - поделился артист.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко признался, что подарил 31-летнему сыну Филиппу на день рождения и какова была его реакция.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация