Дмитрий Коляденко честно ответил, готов ли пойти на фронт после вручения повестки

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, готов ли вступить в ряды ВСУ.

Во время телемарафона "Єдині новини" знаменитость рассказал, что в соответствии с законом стоит на военном учете. И отметил, что в случае вручения ему повестки обязательно станет в защиту Украины.

"Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина", - рассказал Дмитрий.

Дмитрий Коляденко. Фото: Instagram Дмитрия Коляденко

В настоящее время Дмитрий активно работает в театре. По словам шоумена, во время полномасштабного вторжения спектакли приобрели другие смыслы и с недавних пор они способны эмоционально исцелять украинцев.

"Мне кажется, сейчас я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия – помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что продолжается война. Они получают бальзам на душу. Они выключаются от времени, потому что есть искусство и драматургия. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины", - поделился артист.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко признался, что подарил 31-летнему сыну Филиппу на день рождения и какова была его реакция.

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