"Відстежуємо та б’ємо": Сирський показав відео двох авіаударів

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський показав відео двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника.

Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.

"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено", – сказав Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, заявив про важкі бої тривали по всій лінії фронту.

На Луганщині ворог намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганщини.

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