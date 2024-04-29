"Відстежуємо та б’ємо": Сирський показав відео двох авіаударів

Цілі вражено, заявив генерал Олександр Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський показав відео двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника.
Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.
"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено", – сказав Сирський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, заявив про важкі бої тривали по всій лінії фронту.
На Луганщині ворог намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганщини.
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