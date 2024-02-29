Росія масово скуповує українські телеграм-канали для реалізації "Майдану-3" — ГУР

Україна стикається з новою загрозою з боку Росії, яка проявляється в масштабній купівлі телеграм-каналів та розповсюдженні деструктивних наративів в соціальних мережах.

Росія масово скуповує українські Telegram-канали та вербує впливових українців для дестабілізації ситуації всередині країни. Ці дії спрямовані на реалізацію російської спецоперації "Майдан-3".

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів і розхитування ситуації в Україні Росія масово закуповує вже розкручені канали в Telegram та створює нові. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соцмережах.

"Зараз буквально в живому часі триває активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок у різноманітних соцмережах і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно, ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", – пояснив Андрій Юсов.

Операція, метою якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3". За словами Андрія Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена в Росії і бере початок із радянських спецслужб.

Нагадаємо, першим про московський план "Майдан-3" заговорив у листопаді президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що у Москві готують план під кодовою назвою "Майдан-3" з повалення всієї влади України на чолі з самим Зеленським. РФ прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

Пізніше й голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія прокоментував цей план РФ. Він зауважив, що "Майдан-3" спрямований на те, щоб посварити всіх всередині нашої країни.

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