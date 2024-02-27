Це не остання ворожа інформаційна операція: у ГУР розповіли про план росіян "Майдан-3"

Представник ГУР Міноборони заявив, що прикладом невдалої роботи російських пропагандистів та ІПСО є початок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли українці об'єдналися.

Росіяни у своєму плані "Майдан-3" бажають розхитати ситуацію всередині України, успіхом для них стали б масові заворушення в Україні і недовіра до владних рішень.

Про це представник української військової розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі "Підсумки УП".

Ворог у своєму плані "Майдан-3" бажають розхитати ситуацію всередині України, успіхом для росіян стали б масові заворушення всередині України і недовіра до владних рішень.

За словами Юсова, для росіяни прагнуть домогтися масових заворушень в Україні, а також недовіри до владних рішень і інституцій.

"В такій ситуації військовим на фронті було би надзвичайно важко, в такій ситуації міжнародній коаліції продовжувати підтримку було би надзвичайно важко", – сказав Юсов.

Він додав, що прикладом невдалої роботи російських пропагандистів та ІПСО є початок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли українці об'єдналися. Україна, за його словами, повинна зберігати єдність для того, щоб протистояти ворогу.

Юсов також вважає, що це не остання ворожа інформаційна операція. У разі російського провалу окупанти будуть змінювати риторику, звільнять чи усунуть частину відповідальних, зокрема на топ-рівні у високих кабінетах воєнно-політичного керівництва РФ.

Він зазначив, що деякі рішення в РФ будуть непублічними і про це вдасться дізнатися лише з ворожих джерел.

Юсов зауважив, що питання легітимності президента під час війни є абсурдними. За його словами, в Конституції України чітко зазначається, що вибори під час воєнного стану – не проводяться.

В такому випадку, за його словами, постає питання організаційного характеру, зокрема про голосування в окупації чи про мільйони українців закордоном.

Юсов розповів, що з 1,5 млрд доларів, які росіяни виділили на цю операцію, 250 млн дол. пішли на розвиток ворожих проєктів в Telegram. Він повідомив, що росіяни розпочали цю діяльність ще восени і наразі продовжили до червня 2024 року.

Зокрема, окупанти фінансують агентів впливу, фінансують лідерів суспільної думки в Україні і за кордоном, працюють зі ЗМІ. Він уточнив, що у багатьох випадках мова не йде про пряме фінансування, основна ціль – просування ворожих наративів.

У цьому контексті він також наголосив на прозорості роботи ЗМІ і необхідності відмовлятися від анонімних джерел отримання інформації.

"Майдан-3": як Кремль хоче посіяти розкол в Україні

Наприкінці 2023 року глава держави України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни. У Москві готують план під кодовою назвою "Майдан-3" з повалення всієї влади України на чолі із самим Зеленським.

У ВР також прокоментували цей російський план. Там заявили, що "Майдан-3" спрямований на те, аби посварити всіх всередині нашої країни.

Як ТСН.ua повідомляв раніше, навесні 2024 року РФ може здійснити спробу організації масових протестів в Україні, аби через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході.