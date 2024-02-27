Ідея "купуй українське": думки експертів кардинально розбіглися

Думки експертів щодо ідеї "купуй українське" кардинально розбіглися. Йдеться як про позитив, так і про негатив.



Про це в ефірі телемарафону повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

Як стверджує економіст, ця ідея є маразматичною. На його думку, її вигадали десь "на колінках".

"Вона не спрацює і є простим популізмом. Найкращий варіант для всіх – якщо про цю ідею просто забудуть. От зараз для цього форуму її підібрали, там багато популізму було, оце "купуй українське" і так далі. Протекціонізм дуже шкідливий. Я сподіваюся, що це для того, щоб зараз вийти до аудиторії, це використали, а потім просто забудуть", – каже він.

По-перше, це не працює і ніяк не допомагає бізнесу. А по-друге, на це ж треба взяти кошти.

"Ми з одного боку кажемо "воєнна економіка" і тільки що розмовляли дуже довго, що грошей немає, а тут раптом кажемо "давайте ще кешбек зробимо, давайте ще десь грошиків візьмемо і будемо видавати". При чому неефективно, бо це нікому ніколи не допомагало", – висловився Фурса.

Натомість перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран вважає цю ідею цілком реалістичною.

"Тут нічого принципово нового нема. У світі така практика існує. Зараз взагалі у світі існує така тенденція до підтримки національного виробника… Як вона буде працювати? Пані Свіриденко, першій віцепрем'єрці – міністерці економіки, задавали (це питання – ред). Вона сказала, що зараз вони механізм виробляють. Тобто я не такий категоричний", – сказав він в ефірі телемарафону.

Раніше Зеленський сказав, що українці зможуть отримувати грошову компенсацію за купівлю українських товарів.