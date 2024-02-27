Идея "покупай украинское": мнения экспертов кардинально разбежались

Мнения экспертов по идее "покупай украинское" кардинально разбежались. Речь идет как о позитиве, так и о негативе.



Об этом в эфире телемарафона сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

Как утверждает экономист, эта идея маразматична. По его мнению, ее придумали где-то "на коленках".

"Она не сработает и является простым популизмом. Лучший вариант для всех – если об этой идее просто забудут. Вот сейчас для этого форума ее подобрали, там много популизма было, вот "покупай украинское" и так далее. Протекционизм очень вреден. Я надеюсь, что это для того чтобы сейчас выйти в аудиторию, это использовали, а потом просто забудут", – говорит он.

Во-первых, это не работает и никак не помогает бизнесу. А во-вторых, на это надо взять средства.

"Мы с одной стороны говорим "военная экономика" и только что разговаривали очень долго, что денег нет, а тут вдруг говорим "давайте еще кэшбек сделаем, давайте еще где-то денежку возьмем и будем выдавать". Причем неэффективно, потому что это никому никогда не помогало", – высказался Фурса.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран считает эту идею вполне реалистичной.

"Здесь ничего принципиально нового нет. В мире такая практика существует. Сейчас вообще в мире существует такая тенденция к поддержке национального производителя… Как она будет работать? Госпоже Свириденко, первой вице-премьеру – министру экономики, задавали (этот вопрос – ред). Она сказала, что сейчас они механизм производят. То есть я не столь категоричен", – сказал он в эфире телемарафона.

Зеленский сказал, что украинцы смогут получать денежную компенсацию за покупку украинских товаров.