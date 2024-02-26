Украинцы смогут получать денежную компенсацию за покупку украинских товаров – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал кэшбек за покупку украинских товаров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получать компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине. Программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.
Об этом он рассказал на презентации платформы "Сделано в Украине".
"За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту", — сказал он.
По словам президента, он дал соответствующее поручение правительству, сейчас эта программа разрабатывается, и она должна заработать уже в этом году.
Цель программы состоит в том, чтобы "украинские деньги остались в Украине и работали в Украине".
"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", — уточнил глава государства.
Напомним, Зеленский впервые заявил о 31 тысяче погибших украинских воинов, однако западные СМИ называют другую цифру.
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