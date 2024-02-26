В кожаном мини-платье и на шпильках: британская модель похвасталась сексуальным луком

Арабелла Чи обожает короткими нарядами подчеркивать свою идеальную фигуру и ноги.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки, на которых продемонстрировала новый сексуальный образ.

На ужин в ресторан девушка пришла в черном мини-платье, идеально подчеркнувшем ее соблазнительную фигуру и стройные ноги.

Арабелла Чи

Аутфит Чи дополнила черными сапогами, украшенными фурнитурой с камнями, и на шпильках. В руке она держала сумочку, инкрустированную стразами.

Арабелла Чи

Арабелла сделала красивую укладку с локонами и вечерний макияж. Свой лук она завершила золотыми украшениями.

Арабелла Чи

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась аутфитом в черном длинном платье с американской проймой и обнаженной спиной.

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