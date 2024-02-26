Удар по Путину: Европа навсегда освободилась от российской нефти – The Telegraph

Энергетическая зависимость Европы от России в значительной степени разрушена. Но до сих пор значительную часть российской продукции покупают Китай и Индия.

Западная Европа навсегда освободилась от прямого импорта российской нефти, нанеся удар по президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование европейской энергетической консалтинговой компании Rystad.

По информации аналитиков, Великобритания и большая часть Европы прекратили многолетний рост зависимости от нефти и газа из России, переориентировавшись на других поставщиков, таких как США и Канада.

"Я думаю, что люди недооценили, насколько гибкой является энергетическая система. Непосредственно перед войной сама идея о том, что мы прекратим покупать нефть и газ непосредственно из России, была бы безумной. Но во многом это произошло", — отметил старший вице-президент Rystad с нефтяных рынков Хорхе Леон.

Прямые поставки из РФ газа, нефти, дизтоплива и угля упали до нуля

По данным Евростата, в 2020 году импорт газа из России составил 39% всего, используемого в ЕС, импорт нефти – 23%, угля – 46%.

В то же время, Британия возлагалась на Россию относительно 30% своего дизельного топлива, 27% угля и до 10% газа, который частично поставлялся кораблями в сжиженном виде, а частично – через трансъевропейские трубопроводы.

По официальным данным, сейчас эти поставки упали практически до нуля.

Считается, что количество ископаемого топлива из РФ все еще поступает через нефтеперерабатывающие заводы в других странах. Однако Леон сказал, что общие объемы продолжают свое уменьшение.

Читайте главные новости дня:

Как удалось преодолеть энергетическое доминирование РФ в Европе

Старший вице-президент Rystad пояснил, что ключом к преодолению доминирования РФ стал рост предложения из других источников, также находящихся за пределами ОПЕК, картеля преимущественно стран Ближнего Востока, контролирующего поставки и цены.

"Снабжение из стран, не входящих в ОПЕК, обычно не возрастает настолько, но 2023 год был существенным. Звезды сошлись, и у вас появились новые проекты из Бразилии, Аргентины, Канады, Норвегии и т.д. Поэтому это в определенном смысле нас спасло. А тогда вы посмотрите на США, рост продолжался очень, очень сильно до 2023 года", – рассказал Леон.

Экономический спад, поразивший в 2022 году Британию и Европу, также сыграл свою роль, уменьшив общий спрос на энергию.

"Спрос в ОЭСР [группе богатых развитых стран] фактически снизился в прошлом году и, вероятно, в 2024 году. Поэтому в определенном смысле нам повезло, что наш экономический рост в 2023 году был ниже", – добавил эксперт.

Прекращение поставок энергоносителей из России оказалось медленной задачей

Однако прекращение поставок из России оказалось медленной задачей. Леон предупредил, что явное снижение торговли с Москвой может быть иллюзорным, поскольку Кремль продает больше сырой нефти таким странам, как Индия. Там нефть можно перерабатывать в такие продукты, например дизельное топливо, и продавать их в Британию и Европу.

Также читайте Мощная санкционная поддержка: Ермак рассказал об ограничениях против Москвы

"Нефть, которая сначала поступала из России в Европу, теперь идет в Китай и Индию, откуда поставщики доставляют в Европу", — сообщил Леон.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, отслеживающего российский энергетический экспорт по стоимости и назначению, РФ заработала 605 млрд евро на экспорте ископаемого топлива с февраля 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. Около 188 млрд евро из этих денег поступило непосредственно из стран ЕС.

Как заявил директор по исследованиям нефти и газа инвестиционного банка Panmure Gordon Эшли Келти, Великобритания прекратила прямой импорт нефти из России, но реальность была более сложной.

"Великобритания зависела от России относительно дизельного топлива – 30% поступало от России до санкций. Его заменили российским дизелем, переработанным в Индии и Китае, и поэтому – вне санкций", – пояснил Келти.

"ЕС очень полагался на российский газ – около 40% всего используемого газа поступало из России. Это было заменено СПГ США, падением спроса из-за двух мягких зим и через из-за падения промышленного спроса в Германии", – добавил специалист из Panmure Gordon.

Энергетическая зависимость от России разрушена, но…

"Поэтому зависимость от России в значительной степени разрушена, но она все еще остается важной для мировых поставок, поскольку Китай и Индия сейчас покупают значительную часть ее продукции – хотя и с большими скидками. Если бы они были вынуждены исключить Россию, то возник бы еще один энергетический кризис с огромным дефицитом поставок сырой нефти и СПГ", – объяснил Келти.

Напомним, по информации Politico, за 2023 год Россия заработала миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом. Все из-за лазейки, позволившей российскому топливу поступать в ЕС через иностранные нефтеперерабатывающие заводы.

Читайте также: