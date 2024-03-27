Чи загрожує Telegram національній безпеці: Буданов дав відповідь

Поширення інформації через канали цього месенджера дозволяє впливати на людей на тимчасово окупованих Росією територіях.

Месенджер Telegram становить проблему для національної безпеки України, але водночас служить засобом поширення потрібної інформації на окупованих Росією українських територіях.

Про це сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

“У нас будь-яка людина може зробити канал [у месенджері Telegram], почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трішки інакше називається”, — зауважив шеф військової розвідки.

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Втім, за його словами, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях України.

“Він [месенджер Telegram] багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш працює”, - наголосив Буданов.

Нагадаємо, до парламенту внесено проєкт закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram, якщо цей багатоплатформовий месенджер буде визнано непрозорою мережею.

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