Одна з країн Європи заборонила у себе роботу Telegram

Оператори мобільного звʼязку повинні будуть слідкувати за виконанням рішення.

Верховний суд Іспанії прийняв рішення призупинити роботу месенджера Telegram у країні.

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Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що чотири медіакомпанії поскаржились на те, що на платформі користувачі можуть вільно завантажувати деякий контент без дозволу правовласників.

Суддя Сантьяго Педрас ухвалив заблокувати Телеграм в Іспанії на час розслідування справи. Оператори мобільного звʼязку повинні будуть слідкувати за виконанням рішення.

Видання повідомляє, що доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.

ЗМІ повідомляють, що месенджер Telegram є четвертим за популярністю у країні, його використовують 19% іспанців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія масово скуповує українські телеграм-канали для реалізації "Майдану-3".

Крім того, ми раніше інформували, що у Telegram відповіли, що робитимуть з переліком "потенційно проблемних" каналів від української влади.

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