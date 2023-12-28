У Telegram стався збій: повідомлення і мультимедіа не вантажаться

Увечері 28 грудня у соцмережі Telegram стався збій.
Користувачі повідомляють про проблеми з додатком та онлайн-версією соцмережі Telegram.
Нарікання стосуються надсилання та отримання повідомлень та мультимедіа.
Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram. Користувачі відправляють звіти про збої.
Серед основних проблем — неможливість зайти у додаток, відкрити фото і просто надіслати повідомлення.
Водночас пресслужба Telegram поки ніяк не коментує ситуацію.
Нагадаємо, раніше 21 грудня у популярній соціальній мережі Twitter (X) також стався глобальний збій, який відчули також в Україні.
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