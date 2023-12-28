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У Telegram стався збій: повідомлення і мультимедіа не вантажаться

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
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У Telegram стався збій: повідомлення і мультимедіа не вантажаться

У Telegram стався збій 28 грудня / Фото: droider.ru

Увечері 28 грудня у соцмережі Telegram стався збій.

Користувачі повідомляють про проблеми з додатком та онлайн-версією соцмережі Telegram.

Нарікання стосуються надсилання та отримання повідомлень та мультимедіа.

Повідомлення про збій у Telegram 28 грудня / © Downdetector
Повідомлення про збій у Telegram 28 грудня / Фото: Downdetector

Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram. Користувачі відправляють звіти про збої.

Серед основних проблем — неможливість зайти у додаток, відкрити фото і просто надіслати повідомлення.

Водночас пресслужба Telegram поки ніяк не коментує ситуацію.

Нагадаємо, раніше 21 грудня у популярній соціальній мережі Twitter (X) також стався глобальний збій, який відчули також в Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
151
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