У Telegram стався збій: повідомлення і мультимедіа не вантажаться

Користувачі повідомляють про проблеми з додатком та онлайн-версією соцмережі Telegram.

Нарікання стосуються надсилання та отримання повідомлень та мультимедіа.

Повідомлення про збій у Telegram 28 грудня / Фото: Downdetector

Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram. Користувачі відправляють звіти про збої.

Серед основних проблем — неможливість зайти у додаток, відкрити фото і просто надіслати повідомлення.

Водночас пресслужба Telegram поки ніяк не коментує ситуацію.

Нагадаємо, раніше 21 грудня у популярній соціальній мережі Twitter (X) також стався глобальний збій, який відчули також в Україні.

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