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В Telegram произошел сбой: сообщения и мультимедиа не грузятся

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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В Telegram произошел сбой: сообщения и мультимедиа не грузятся

В Telegram произошел сбой 28 декабря / Фото: droider.ru

Вечером 28 декабря в соцсети Telegram произошел сбой.

Пользователи сообщают о проблемах с приложением и онлайн-версией соцсети Telegram.

Жалобы касаются отправки и получения сообщений и мультимедиа.

Сообщение о сбое в Telegram 28 декабря / © Downdetector
Сообщение о сбое в Telegram 28 декабря / Фото: Downdetector

Сервер Downdetector подтвердил наличие проблем с популярной платформой обмена сообщениями Telegram. Пользователи отправляют отчеты о сбоях.

Среди основных проблем – невозможность зайти в приложение, открыть фото и просто отправить сообщение.

В то же время, прессслужба Telegram пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее 21 декабря в популярной социальной сети Twitter (X) также произошел глобальный сбой, который почувствовали также в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
151
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