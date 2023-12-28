В Telegram произошел сбой: сообщения и мультимедиа не грузятся

Пользователи сообщают о проблемах с приложением и онлайн-версией соцсети Telegram.

Жалобы касаются отправки и получения сообщений и мультимедиа.

Сообщение о сбое в Telegram 28 декабря / Фото: Downdetector

Сервер Downdetector подтвердил наличие проблем с популярной платформой обмена сообщениями Telegram. Пользователи отправляют отчеты о сбоях.

Среди основных проблем – невозможность зайти в приложение, открыть фото и просто отправить сообщение.

В то же время, прессслужба Telegram пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее 21 декабря в популярной социальной сети Twitter (X) также произошел глобальный сбой, который почувствовали также в Украине.

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