Синоптики попереджають про дощі: прогноз погоди на 24 березня

На високогір'ї Карпат очікується не тільки дощ, а й мокрий сніг.

В Україні у неділю, 24 березня, буде хмарно з проясненнями.

У західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла.

Якою буде погода 24 березня / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області

У неділю, 24 березня, у Києві та області буде хмарно з проясненням, очікується дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві температур вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, до України повертається тепло, стало відомо, коли зміниться погода.

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