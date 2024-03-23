Синоптики попереджають про дощі: прогноз погоди на 24 березня

На високогір'ї Карпат очікується не тільки дощ, а й мокрий сніг.
В Україні у неділю, 24 березня, буде хмарно з проясненнями.
У західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.
На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла.
Прогноз погоди у Києві та області
У неділю, 24 березня, у Києві та області буде хмарно з проясненням, очікується дощ.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
У Києві температур вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.
Нагадаємо, до України повертається тепло, стало відомо, коли зміниться погода.
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