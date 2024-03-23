Синоптики предупреждают о дождях: прогноз погоды на 24 марта

На высокогорье Карпат ожидается не только дождь, но мокрый снег.

В Украине в воскресенье, 24 марта, облачно с прояснениями.

В западных, северных, днем и большинстве центральных и Одесской областях дождь; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Также читайте Как спасти после зимы дерево магнолии

Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

На высокогорье Карпат мокрый снег; температура в течение суток 0-5° тепла.

Какой будет погода 24 марта / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В воскресенье, 24 марта, в Киеве и области облачно с прояснениями, ожидается дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем около 10°.

Напомним, в Украину возвращается тепло, стало известно, когда изменится погода.

Читайте также: