"Белорусский след" в теракте в "Крокус Сити" под Москвой: о чем соврал Путин

Со вчерашнего дня осуществляется “активное взаимодействие” между Россией и Беларусью по линии специальных служб.

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью. Ложь президента РФ Владимира Путина и ФСБ России о том, что террористы, задержанные в Брянской области, якобы пытались бежать в Украину, неожиданно разоблачил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Его заявление журналистам цитирует государственное белорусское агентство БелТА.

По словам белорусского дипломата, со вчерашнего дня осуществляется "активное взаимодействие" между Россией и Беларусью по линии специальных служб, в частности руководитель Комитета государственной безопасности Беларуси находится на прямой связи со своим российским коллегой.

“Фактически основной задачей минувшей ночью было не дать бежать террористам через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были задействованы максимальные меры безопасности", — сказал Дмитрий Крутой.

Кстати, ранее российские пропагандисты уже погорели с попыткой привязать "украинский след" к теракту в "Крокус Сити Холл" через микроавтобус якобы со "старыми украинскими номерами", который стоял у концертного зала. Впоследствии оказалось, что номера на самом деле были белорусскими и, как свидетельствует последняя цифра, относятся к Могилевской области.

Также российские официальные каналы информировали о том, что президент РФ Владимир Путин уведомил белорусского диктатора Александра Лукашенко о задержании подозреваемых в совершении теракта. Это также позволяет сделать вывод о направлении побега террористов после нападения на "Крокус Сити Холл".

Напомним, российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" возле границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

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