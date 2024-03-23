Атаки РФ на Одессу: Братчук предположил, какие намерения врага

В настоящее время россияне активно мониторят и разведывают ситуацию. Скорее всего, они готовятся к новой атаке.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Какая ситуация в регионе

По словам Братчука, россияне активно применяют аэроразведку. Есть информация о том, что в районе Черного моря, ближе к нашему побережью, находится дрон-разведчик. Чуть ли не каждый день они уничтожаются мобильными огненными группами или подразделениями сил противовоздушной обороны.

"Возможно, снова готовятся к обстрелу. Фактически, вражеские нападения (на Одесщину–ред.) продолжаются каждый день", – констатировал он.

Кроме того, оккупанты активно применяют баллистику. Вечером 22 марта россияне ударили ракетой "Искандер-М", пытаясь поразить объект критической энергетической инфраструктуры.

"Несмотря на время года, объекты энергетической инфраструктуры всегда под прицелом", – отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

В Одессе и Одесском районе были попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Сначала ввели стабилизационные графики отключения, но затем энергетикам пришлось применять более жесткие меры, как экстренные отключения света.

"Ближе к ночи ситуация начала выравниваться. Без электроэнергии остается еще несколько тысяч человек, но в течение сегодняшних суток, думаю, все будет максимально восстановлено", – добавил Братчук.

Напомним, в субботу, 23 марта, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Одесской области. Оккупанты атаковали баллистикой.

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