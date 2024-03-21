В Одесской области построят более 50 фортификаций

Фортификационные сооружения обустраиваются с учетом особенностей тактики ведения боевых действий в определенной местности или при определенных географических условиях.

В Одесской области должно возвести более 50 фортификационных объектов, в частности в районе морской акватории и непризнанного Приднестровья.

Об этом во время брифинга сообщил в. о. директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВ Егор Чикшеев, передает "Униан".

Эти фортификации являются продолжением строительства военных объектов, начатого в 2022 году.

В Одесской области возводят фортификации. Фото: Олег Кипер.

"На территории Одесской области запроектировано строительство 54 объектов. Размещение указанных объектов и их утверждение рассматривается именно Генеральным штабом Вооруженных сил Украины... На сегодняшний день заключено 54 договора, на все объекты изготовлена проектно-сметная документация и получены положительные экспертные отчеты, уже начаты соответствующие строительные работы", — сказал Чикшеев.

"Зубы дракона". Фото: Минобороны

По его словам, сначала согласно проектной документации предполагалось на эти объекты потратить 2,9 млрд грн. Однако после проведения экспертизы стоимость выполнения работ была уменьшена на 300 млн и сегодня составляет 2,6 млрд грн. Чиновник сказал, что не может детализировать информацию, поскольку она имеет ограниченный доступ.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, оборонный проект был начат из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Фортификационные сооружения возводятся повсюду, где есть угрожающие участки на случай вероятного продвижения врага... Если говорить об Одесском регионе, это, конечно, и десантно-опасные участки со стороны побережья. То есть все участки, обозначенные как таковые, сегодня фортификационно укреплены. Там проведено". комплекс мер, предусматривающий их защиту", — сказала военная.

По ее словам, даже в условиях, когда Черноморский флот РФ зажат в юго-восточной части Черного моря, остается угроза с моря, нельзя терять бдительность.

"Такие объекты существуют уже с начала полномасштабного вторжения и с поправкой на наш регион, в частности, Одесское, можем отметить, что и то направление, которое очень смущает наше население — приднестровское, мощное укрепленное. Там обустроена охрана и оборона государственной границы", — заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что все соответствующие объекты в Одесской области нуждаются в поддержке, укреплении из-за природных особенностей местности. "Они находятся на открытой поверхности и соответственно нуждаются в дополнительных укреплениях. Именно эти работы сейчас и ведутся", — сказала представитель Сил обороны юга.

Между тем , министр обороны Украины рассказал о важной встрече в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Они обсудили план Украины на 2024 год, в частности строительство фортификаций.

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