В Одеській області побудують понад 50 фортифікацій

Фортифікаційні споруди облаштовуються з урахуванням особливостей тактики ведення бойових дій в певній місцевості або за певних географічних умов.

В Одеській області мають звести понад 50 фортифікаційних об’єктів, зокрема у районі морської акваторії та невизнаного Придністров’я.

Про це під час брифінгу повідомив т. в. о. директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Єгор Чикшеєв, передає "Уніан".

Ці фортифікації є продовженням будівництва військових об’єктів, яке було розпочато у 2022 році.

На Одещині зводять фортифікації. Фото: Олег Кіпер.

"На території Одеської області запроектовано будівництво 54 об'єктів. Розміщення вказаних об'єктів та їх затвердження розглядається саме Генеральним штабом Збройних сил України... На сьогодні укладено 54 договори, на всі об'єкти виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти, вже розпочато відповідні будівельні роботи", - сказав Чикшеєв.

“Зуби дракона”. Фото: Міноборони

За його словами, спочатку, згідно з проєктною документацією, передбачалось на ці об’єкти витратити 2,9 млрд грн. Однак після проведення експертизи вартість виконання робіт була зменшена на 300 млн та на сьогодні становить 2,6 млрд грн. Чиновник сказав, що не може деталізувати інформацію, бо вона має обмежений доступ.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, оборонний проєкт був розпочатий через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Фортифікаційні споруди зводяться всюди, де є загрозливі ділянки на випадок імовірного просування ворога... Якщо говорити про Одеський регіон, це, звісно, і десантно-небезпечні ділянки з боку узбережжя. Тобто всі ділянки які позначені як такі сьогодні фортифікаційне укріплені. Там проведено комплекс заходів, який передбачає їхній захист", - сказала військова.

За її словами, навіть в умовах, коли Чорноморський флот РФ затиснутий у південно-східній частині Чорного моря, залишається загроза з моря, не можна втрачати пильності.

"Такі об'єкти існують вже з початку повномасштабного вторгнення і з поправкою на наш регіон, зокрема, Одеський, можемо зазначити що і той напрямок, який дуже бентежить наше населення - придністровський, потужне укріплений. Там облаштована охорона та оборона державного кордону", - заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що всі відповідні об'єкти на Одещині потребують підтримки, зміцнення через природні особливості місцевості. "Вони знаходяться на відкритій поверхні та відповідно потребують додаткових укріплень. Саме ці роботи зараз і ведуться", - сказала представниця Сил оборони півдня.

Тим часом міністр оборони України розповів про важливу зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Вони обговорили план України на 2024 рік, зокрема, будівництво фортифікацій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.