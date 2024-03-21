Ракетний удар по Харкову 20 березня: ідентифіковано особи загиблих

Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що експерти ідентифікували особи чотирьох жертв, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по Харкову в середу, 20 березня.

Про це Болвінов розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вже знаємо, хто саме загинув від ворожого удару в Харкові та чим саме били по цивільних. Двоє макетників-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 і 42 роки. Обидва згоріли на п'ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата", – поділився начальник слідчого управління.

Третьою жертвою стала бухгалтерка підприємства, яке розташовувалося в цій будівлі та виробляло електрообладнання. Тіло 56-річної жінки також знайшли на п'ятому поверсі. Її вдалося ідентифікувати за збігом з ДНК рідного брата.

Особу ще однієї жінки встановили за збігом зі зразками доньки. Жертві було 54 роки, вона працювала на тому ж п'ятому поверсі менеджеркою зі збуту.

За словами Болвінова, найімовірніше, п'ята жертва – головний інженер на тому ж підприємстві. Від учора ці п'ятеро людей вважалися зниклими безвісти. Проте завдяки оперативній роботі слідчих і криміналістів чотирьох з них вдалося ідентифікувати.

"Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов'янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв'язок. Вже завтра, після досліджень та аналізів, зможемо точно сказати, чи саме він є п'ятою жертвою воєнного злочину росіян", – додав начальник слідчого управління.

Нагадаємо, в Харкові рятувальники продовжують шукати людей під завалами підприємства, куди 20 березня влучила російська ракета. Є ймовірність, що під уламками конструкцій можуть бути тіла загиблих.

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