Ракетный удар по Харькову 20 марта: идентифицированы личности погибших

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что эксперты идентифицировали личности четырех жертв, погибших в результате ракетного удара россиян по Харькову в среду, 20 марта.

Об этом Болвинов рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уже знаем, кто именно погиб от вражеского удара в Харькове и чем именно били по гражданским. Два макетчика-дизайнера предприятия, которое занимается вывесками — им было 51 и 42 года. Оба сгорели на пятом этаже. Одного из них мы идентифицировали благодаря совпадению с ДНК его матери, другого — с образцами брата", — поделился начальник следственного управления.

Третьей жертвой стала бухгалтер предприятия, которое находилось в этом здании и производило электрооборудование. Тело 56-летней женщины также обнаружили на пятом этаже. Ее удалось идентифицировать по совпадению с ДНК родного брата.

Личность еще одной женщины установили по совпадению с образцами дочери. Жертве было 54 года, она работала на том же пятом этаже менеджером по сбыту.

По словам Болвинова, вероятнее всего, пятая жертва – главный инженер на том же предприятии. Со вчера эти пять человек считались пропавшими без вести. Однако благодаря оперативной работе следователей и криминалистов четырех из них удалось идентифицировать.

"Образцы букального эпителия матери главного инженера уже направляются к нам из Славянска, там с ней работали наши коллеги. Мы точно знаем, что этот мужчина находился внутри во время удара. Второй день он не выходит на связь. Уже завтра, после исследований и анализов сможем точно сказать, является ли именно он пятой жертвой военного преступления россиян", – добавил начальник следственного управления.

Напомним, в Харькове спасатели продолжают искать людей под завалами предприятия, куда 20 марта попала российская ракета. Есть вероятность, что под обломками конструкций могут находиться тела погибших.

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