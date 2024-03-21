В Николаеве раздался громкий взрыв: что известно об атаке и жертвах

В четверг, 21 марта, в Николаеве раздался громкий взрыв. Уже после этого в городе была объявлена воздушная тревога в 14:29. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Николаеве слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в сообщении медиа.

Городской голова Александр Сенкевич подтвердил взрыв. Мэр пообещал предоставить впоследствии подробности атаки на Николаев.

"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото", – говорится в сообщении.

Впоследствии глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о погибшей женщине и четырех пострадавших: трех женщинах и одном мужчине. Поиски продолжаются, подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня днем в Киеве и двух областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Сирены звучали менее десяти минут.

Читайте также: