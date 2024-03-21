Ламинирование ресниц в домашних условиях: пошаговая инструкция

Длинные, пушистые и густые ресницы – это мечта каждой женщины. К величайшему сожалению, природа не одарила всех подобной красотой, поэтому многим женщинам приходится идти на разного рода уловки, чтобы добиться желаемого идеала.

Современные косметологические салоны предлагают новомодные процедуры ламинирования ресниц, но это стоит немалых финансовых затрат. Но мало кому известно, что ламинирование ресниц можно провести и у себя дома, при этом сделать это можно с помощью легкодоступного продукта – желатина.

Как же сделать ламинирование ресниц желатином в домашних условиях? Каких тонкостей необходимо придерживаться, чтобы добиться потрясающего результата? Об этом пишет сайт Poradum.

Полезные свойства желатина

Желатин является белковым продуктом, он содержит коллаген, оказывающий положительное влияние на структуру ресниц. Именно коллаген включается в состав многих оздоровительных и восстановительных масок, ведь это вещество активно восстанавливает структуру волосков, плавно устраняя любые дефекты.

Преимущества домашнего ламинирования

Ламинирование желатином обладает рядом преимуществ:

волоски ресничек увеличиваются и приобретают изящный и эффектный изгиб;

волоски становятся здоровыми – они блестят;

цвет ресничек становится более насыщенным;

взгляд приобретает выразительность и обаяние.

С помощью желатинового ламинирования можно добиться эффекта наращивания. Конечно, подобная процедура неспособна полностью заменить кератиновое ламинирование, но вполне может стать ее конкурентом.

Ламинирование желатином: инструкция

Для домашнего ламинирования нужно приготовить 15 г желатина, малое количество бальзама для волос, 50 мл теплой воды. Желатин заливают подготовленной водой, затем прогревают на малом огне в течение 5 минут (гранулы должны раствориться полностью) и смешивают с бальзамом для волос.

Для того, чтобы рецепт порадовал отличными результатами, необходимо следовать следующей инструкции:

с ресничек удалить весь макияж, можно дополнительно умыться очищающим молочком или гелем;

поверх век и волосков нанести обезжиривающий тоник. Подобное косметологическое средство можно приобрести в специализированных магазинах;

на кожу век нанести увлажняющий крем — идеально, если в его составе будет присутствовать растительное основание. Для удобства нанесения можно воспользоваться ватной палочкой. При этом зону волосков смазывать кремом нельзя;

на верхнем веке плотно закрепить силиконовый диск, который можно заменить обрезанным пополам ватным диском;

с помощью мягкой тонкой кисточки нанести на волоски приготовленную ранее желатиновую смесь, она наносится тонким слоем, если же присутствуют излишки, то их следует аккуратно удалить салфеткой или ватным тампоном;

на волосках смесь держится примерно 20 минут, после чего тщательно и аккуратно смывается теплой водой.

Наслаждаемся результатом!

Раньше мы писали о плюсах и минусах наращивания ресниц.

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