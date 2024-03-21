Ламінування вій в домашніх умовах: покрокова інструкція

Довгі, пухнасті і густі вії — це мрія кожної жінки. На превеликий жаль, природа не обдарувала всіх подібною красою, тому багатьом жінкам доводиться йти на різного роду хитрощі, щоб домогтися бажаного ідеалу.

Сучасні косметологічні салони пропонують новомодні процедури ламінування вій, але коштує це чималих фінансових витрат. Проте мало кому відомо, що ламінування вій можна провести й у себе вдома, водночас зробити це можна за допомогою легкодоступного продукту — желатину.

Як же зробити ламінування вій желатином в домашніх умовах? Яких тонкощів необхідно дотримуватися, щоб досягти приголомшливого результату? Про це пише сайт Poradum.

Корисні властивості желатину

Желатин є білковим продуктом, він містить колаген, який має позитивний вплив на структуру вій. Саме колаген включається до складу багатьох оздоровчих і відновлювальних масок, адже ця речовина активно відновлює структуру волосків, плавно усуваючи будь-які дефекти.

Переваги домашнього ламінування

Ламінування желатином має низку переваг:

волоски війок збільшуються і набувають витонченого та ефектного вигину;

волоски стають здоровими — вони блищать;

колір війок стає більш насиченим;

погляд набуває виразності і чарівності.

За допомогою желатинового ламінування можна досягти ефекту нарощування. Звичайно, подібна процедура нездатна повністю замінити кератинове ламінування, але вона цілком може стати її конкурентом.

Ламінування желатином: інструкція

Для домашнього ламінування необхідно підготувати 15 г желатину, невелику кількість бальзаму для волосся, 50 мл теплої води. Желатин заливають підготовленою водою, потім прогрівають на малому вогні протягом 5 хвилин (гранули повинні розчинитися повністю) і змішують з бальзамом для волосся.

Для того, щоб рецепт порадував чудовими результатами, необхідно дотримуватися наступної інструкції:

з війок видалити весь макіяж, можна додатково вмитися очищувальним молочком або ж гелем;

поверх повік і волосків нанести знежирювальний тонік. Подібний косметологічний засіб можна придбати в спеціалізованих магазинах;

на шкіру повік нанести зволожувальний крем — ідеально, якщо в його складі буде присутня рослинна основа. Для зручності нанесення можна скористатися ватною паличкою. Водночас зону волосків змащувати кремом не можна;

на верхній повіці щільно закріпити силіконовий диск, який можна замінити обрізаним навпіл ватним диском;

за допомогою м’якого тонкого пензлика нанести на волоски приготовану раніше желатинову суміш, вона наноситься тонким шаром, якщо ж присутні надлишки, то їх слід акуратно видалити серветкою або ватним тампоном;

на волосках суміш тримається приблизно 20 хвилин, після чого ретельно і акуратно змивається теплою водою.

Насолоджуємось результатом!

Раніше ми писали про плюси і мінуси нарощування вій.

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