У Миколаєві пролунав гучний вибух: що відомо про атаку

Міська влада інформує про балістику.
У четвер, 21 березня, у Миколаєві пролунав гучний вибух. Вже після цього у місті було оголошено повітряну тривогу - о 14:29.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
"У Миколаєві чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.
Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив вибух. Мер пообіцяв надати згодом подробиці атаки на Миколаїв.
"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні вдень у Києві та двох областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Сирени лунали менше десяти хвилин.