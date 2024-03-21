У Миколаєві пролунав гучний вибух: що відомо про атаку

У четвер, 21 березня, у Миколаєві пролунав гучний вибух. Вже після цього у місті було оголошено повітряну тривогу - о 14:29.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Миколаєві чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив вибух. Мер пообіцяв надати згодом подробиці атаки на Миколаїв.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Києві та двох областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Сирени лунали менше десяти хвилин.

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