У Києві та двох областях оголошено повітряну тривогу: що відомо

У четвер, 21 березня, у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" також і сусідня Чернігівщина.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

На Київщині та в столиці сирени залунали о 13:01, а в Чернігівській області - о 13:02.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 13:02 четверга, 21 березня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі окупаційна армія атакувала столицю ракетами. Відомо, що сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих повітряних цілей. Зокрема, балістику.

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