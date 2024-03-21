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Президент Европарламента сделала мощное заявление по защите Украины

Президент Европарламента сделала мощное заявление по защите Украины

Президент Европарламента Роберта Мецола на саммите ЕС 21 марта 2024 года / Фото: Associated Press

Европейские партнеры Украины должны ускорить усилия, чтобы доставить Украине то оборудование, в котором она нуждается.

В четверг, 21 марта, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила о коллективной ответственности стран Евросоюза перед Украиной, которая действует как щит для Европы.

Ее заявление на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Европейского совета цитирует Укринформ.

По ее словам, европейские партнеры Украины должны "ускорить и сделать более интенсивными усилия, чтобы доставить Украине то оборудование, в котором она нуждается".

“Пришло время перейти от риторики к действиям... Мы должны усилить наши санкции, закрыть все пробелы и пути для их обхода. Мы должны сделать следующий шаг в процессе расширения и использовать доходы от российских замороженных активов”, — заявила Мецола.

Президент Европарламента также считает, что автономные торговые мероприятия, так называемый "экономический безвиз" для Украины, должны быть продолжены, но с учетом защиты интересов европейских фермеров и внутреннего рынка.

По словам Роберты Мецоли, эту согласованную позицию Европейского парламента она очень четко довела до лидеров стран Евросоюза, а накануне – премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Напомним, в Европе парламент и Рада достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины во время агрессивной войны России.

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