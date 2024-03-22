"Путин – в эйфории и надеется на блицкриг": политический эксперт

Политический эксперт Вадим Денисенко отметил, что война входит в самую агрессивную фазу 2024 года. Ведь у диктатора Владимира Путина сейчас "абсолютная эйфория" от выборов, и он и его окружение во многом путают внутренние победы с внешними.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"При этом, судя по всему, он искренне верит, что за 2-3 месяца его позовут за стол переговоров. И эти два месяца будут во многом определяющими для всех нас из-за истерии российской пропаганды о переговорах, которых хочет Россия и которые отвергает Украина. Почему 2-3 месяца? На больше у них просто не хватит сил для интенсивных боевых действий. Это, если хотите, попытка блицкрига. Главное — самим себя не загнать в ловушку российской пропаганды", - говорит эксперт.

По его словам, это одна из самых серьезных угроз.

"Это, конечно, не означает, что дальше война остановится. Но дальше будет определенная (очень условная), но передышка. Сейчас важно выдержать именно блицкриг", – резюмировал Денисенко.

Напомним, Россия создает группировку – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк объяснил, будет ли новое наступление.

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